Кэтрин Винник из Викингов поддержала Украину: красноречивое фото

Кэтрин Винник поддержала Украину / Фото: instagram.com/katherynwinnick
Канадка Кэтрин Винник, которая минувшим летом посетила украинский Пласт, опубликовала в Instagram-профиле снимок, сделанный во время ее последнего визита в Киев.
На фотографии 44-летная актриса запечатлена на фоне монумента "Родина-мать", расположенного на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне.
Я за родину, Украину, – подписала кадр Кэтрин Винник.
Отметим, что пост Винник появился во время угрозы полномасштабного вторжения России. В последнее время многие зарубежные лидеры и политики постят в соцсетях фото с тэгом #StandWithUkraine
Кто такая Кэтрин Винник
Как сообщалось выше, Кэтрин – канадская актриса украинского происхождения. Она известна зрителю по сериалу "Викинги", в котором сыграла роль Лагерты.
У Кэтрин украинские корни – ее предки родом из Западной Украины. Родители актрисы родились в Германии, откуда эмигрировали в Канаду.
Винник до восьми лет разговаривала на украинском. Она состояла в "Пласте" (организация скаутов) и посещала украинскую школу в Торонто.
В фильмографии украинки такие известные картины, как "Темная башня", "Заступник" и "Фальшивомонетчик".
Ранее мы писали, что Кэтрин Винник прилетела в Украину в День Независимости.