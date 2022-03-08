Кейт Бланшетт записала видео о войне в Украине: "Миллионы людей в опасности"

Голливудская актриса Кейт Бланшетт записала видеообращение с призывом поддержать Украину / Фото: instagram.com/marygreenwell

Австралийская актриса Кейт Бланшетт не осталась в стороне и, как многие ее звездные коллеги, поддерживает Украину в настоящее время.

Кейт, которая является послом доброй воли ООН по делам беженцев, записала видеообращение, сказав, что каждый должен приобщиться и сделать вклад в спасение украинских жизней, пострадавших от войны.

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Сотни тысяч людей уже в безопасности, но еще миллионы под угрозой, – отметила Бланшетт.

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Кейт также обратилась к неравнодушным с просьбой пожертвовать средства в фонд UNHCR, чтобы помочь украинским гражданам в нашей стране и за ее пределами (вынужденным переселенцам).

Ролик с Кейт Бланшетт опубликовала у себя в Instagram-профиле ее визажистка – Мэри Гринвелл. Она ранее поддержала Украину и запостила арт с путиным и голубем.

Наши мысли и поддержка с Украиной, мы молимся за прекращение этого безумия, которое на нас обрушили, – написала Гринвелл.

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Недавно звезда "Ван Хельсинга" и "Людей Икс" Хью Джекман поддержал Украину, опубликовав видео Зеленского, о том, что Россия – государство-террорист.

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