Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались с волонтерами, чтобы узнать, какая помощь нужна Украине

Кейт Миддлтон и принц Уильям поддерживают Украину / Фото: Getty Images

Британия активно поддерживает Украину в войне с Россией. Это в очередной раз показали принц Уильям и Кейт Миддлтон. Сегодня герцоги Кембриджские посетили штаб-квартиру Комитета по чрезвычайным ситуациям в Лондоне, чтобы узнать больше о проблемах украинских беженцев. Об этом пишет People.

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото: Getty Images

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Кейт и принц Уильям встретились с гуманитарными работниками недавно вернувшимся из Украины. Также члены королевской семьи пообщались по видеосвязи с волонтерами, которые сейчас находятся в Украине, чтобы узнать о текущей ситуации и узнать, какая помощь нужна.

/ Фото: Getty Images

Напомним, герцоги Кембриджские посетили Украинский культурный центр в Лондоне, который занимается сбором материальной помощи Украине.

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Не забывают об Украине и герцоги Сассекские. Меган Маркл поприветствовала украинскую сборную на "Играх непокоренных" словами "Слава Украине".