Кейт Миддлтон и принц Уильям высказались о войне в Украине несмотря на правила королевской семьи

Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям поддержали Украину и президента Владимира Зеленского / Фото: Getty Images

Герцоги Кембриджские в своем официальном Twitter-аккаунте опубликовали сообщение со словами поддержки в адрес Владимира Зеленского, его супруги Елены Зеленской и народа Украины, который мужественно борется за будущее страны.

В октябре 2020 года мы имели возможность встретиться с Президентом Зеленским и первой леди, чтобы узнать об их надежде и оптимизме относительно будущего Украины. Сегодня мы вместе с Президентом и всем народом Украины, который мужественно борется за это будущее Украины, – говорится в посте.

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Владимир Зеленский и Елена Зеленская встретились с принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон во время официального визита в Великобританию в октябре 2020 года.

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Владимир Зеленский и первая леди на встрече с герцогами Кембриджскими

На встрече также должна была присутствовать Елизавета II, однако из-за пандемии COVID-19 королева делегировала свои обязанности внуку.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам с требованием остановить войну в Украине.

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"Сегодня" также сообщали, что голливудские актеры Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов на помощь украинцам.