Кейт Миддлтон задумалась о четвертом ребенке?

Кейт Миддлтон заинтриговала новостями / Фото: Getty Images

Напомним, что герцоги Кембриджские воспитывают троих детей – Джорджа, Шарлотту и Луи. Но, похоже, знаменитая пара не планирует останавливаться на достигнутом.

В подтверждение этого появилась информация о том, что Кейт Миддлтон хочет четвертого ребенка. Так, во время нового визита герцогини в Копенгаген – в рамках продвижения фонда Royal Foundation Centre for Early Childhood – жена принца Уильяма недвусмысленно заявила об этом.

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Герцогиня мечтает о еще одном ребенке? / Фото: Getty Images

Я начинаю об этом (о четвертом ребенке. – Ред.) задумываться. Уильям всегда беспокоится, когда я встречаюсь с годовалыми детьми. После этого я прихожу домой и говорю: "Давай еще одного", — рассказала Миддлтон.

Об этом Кейт сказала во время общения с молодыми родителями и их детьми в Детском музее. Кто знает, может, вскоре герцоги Кембриджские действительно порадуют всех новостями.

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Отметим, герцоги Сассекские, в отличие от своих родственников, в этом плане настроены категорически: они планируют остановиться на двоих детях. Об этом они говорили в интервью, заявляя, что это их максимум, да и в контексте планеты это более рационально. Тогда писали, что Кейт и Уильям после этих слов на них обиделись, ведь они – многодетная семья.

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