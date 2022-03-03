Киносообщество всего мира приобщается к бойкоту российского кинематографа

Российскому кино объявляют бойкот / Фото: Getty Images
К бойкоту присоединились продюсерская организация UK producers’ body Pact , Польский киноинститут и кинокомпания Universal Pictures , отменившие премьеры своих фильмов в России.
BBC Studios решила прекратить лицензирование контента для российских пользователей, а Netflix отказался транслировать российские каналы. Также в России перестал работать видеосервис Мегого и приложение Cinema 4D.
Кроме того, к бойкоту российского и белорусского кино призвали и представители эстонской киноиндустрии . А болгарский режиссер Адела Пеева в знак протеста против полномасштабной войны, которую ведет Россия против Украины, отозвала свой фильм "Молчание с достоинством" с кинофестиваля православного кино "Золотой Витязь", который проводится в Москве.
Призываем все мировое киносообщество приобщаться к бойкоту. Ознакомиться с петицией, которую инициировала Украинская киноакадемия и подписать ее, – призвали украинские кинодеятели.
Что означает петиция о бойкоте российского кинематографа?
Украинские художники и деятели кино призывают:
- Совет Европы – исключить Российскую Федерацию из Eurimages и из стран-участников Европейской конвенции о совместном кинематографическом производстве
- фестивали – не допускать в конкурсные и внеконкурсные программы фильмы, произведенные Российской Федерацией или в кинопродукции с ней.
- Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) – лишить аккредитации FIAPF Московский международный кинофестиваль.
- продюсеров – прекратить любой бизнес с субъектами предпринимательской деятельности русской Федерации и не передавать права интеллектуальной принадлежности на любые кинофильмы на местность РФ.
- дистрибьюторов – запретить оборот российских фильмов за границей.
В целом все адекватные люди выступают против путинского вторжения в Украину. Западные звезды в этом вопросе показывают абсолютную слаженность.
- Дженнифер Энистон помогла украинцам , которые пострадали из-за Путина
- Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн. долларов на помощь украинцам.
- Барбра Стрейзанд заявила: Путинская пропаганда о "денацификации" – пожалуй, самая большая ложь века.
- Звезда "Властелин колец" Элайджа Вуд высказался в поддержку Украины.
- Актриса Милла Йовович эмоционально о войне России против Украины: "Мою страну и народ бомбят".
- Семейство Кардашьян также обращает внимание мира на войну в Украине.
- Знаменитая певица Мадонна заявила, что Путин нарушил все существующие договоры о правах человека.
- Культовый актер и политик Арнольд Шварценеггер выступил со словами, что он на стороне украинского народа.
- Легендарный режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину с требованием прекратить войну.
- Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за Украины.
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