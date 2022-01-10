Киркоров на опасной скорости прокатил сына и дочь: "Издевается над детьми!"

Филипп Киркоров увез детей отдыхать в Майами / Фото: instagram.com/fkirkorov
Филипп Киркоров проводит отпуск за границей и вместе со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином, которых сравнивают с близнецами Пугачевой, отправился в знаменитый парк развлечений в Орландо.
Певец засыпает ленты своих фолловеров сторис с прогулок и, кажется, не выпускает телефон из рук. Даже на горках Киркоров не расстается с камерой.
В Instagram артист опубликовал видео, снятое во время заезда на американских горках, которые в штатах называют "русскими".
Врываться в первый рабочий понедельник надо именно так, – написал Филипп Киркоров.
Комментаторы не пощадили звездного отца и написали ему несколько замечаний под постом:
- "Достал уже Филипок своей хвалебной жизнью"
- "Почему у детей ноль эмоций?"
- "Бедные дети. Сидят в страхе, одному папе весело, а на лицах детей, особенно мальчика – ужас!"
- "Гламурно зато с кепкой пролетел"
- "А по-русски разучился говорить"
Ранее мы рассказывали, как дочь Филиппа Киркорова шокировала отца и публику своей выходкой.