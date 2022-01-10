Киркоров на опасной скорости прокатил сына и дочь: "Издевается над детьми!"

Филипп Киркоров увез детей отдыхать в Майами / Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров проводит отпуск за границей и вместе со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином, которых сравнивают с близнецами Пугачевой, отправился в знаменитый парк развлечений в Орландо.

Певец засыпает ленты своих фолловеров сторис с прогулок и, кажется, не выпускает телефон из рук. Даже на горках Киркоров не расстается с камерой.

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В Instagram артист опубликовал видео, снятое во время заезда на американских горках, которые в штатах называют "русскими".

Врываться в первый рабочий понедельник надо именно так, – написал Филипп Киркоров.

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Комментаторы не пощадили звездного отца и написали ему несколько замечаний под постом:

"Достал уже Филипок своей хвалебной жизнью"

"Почему у детей ноль эмоций?"

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Скриншот: instagram.com/fkirkorov

"Бедные дети. Сидят в страхе, одному папе весело, а на лицах детей, особенно мальчика – ужас!"

Скриншот: instagram.com/fkirkorov

"Гламурно зато с кепкой пролетел"

"А по-русски разучился говорить"

Скриншот: instagram.com/fkirkorov

Ранее мы рассказывали, как дочь Филиппа Киркорова шокировала отца и публику своей выходкой.