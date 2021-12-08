Киркоров потратил на вечеринку в честь дня рождения дочери почти два миллиона гривен – новое видео с праздника

Сколько Филипп Киркоров потратил на день рождения дочери / Фото: instagram.com/fkirkorov
Певец устроил вечеринку в стиле диснеевского фильма "Круэлла". Организацией праздника Аллы-Виктории занималось новое международное ивент-агенство Филиппа Киркорова. 10-летней дочери артиста подарили множество дорогих украшений, наряды, собаку и деньги.
Как пишет Telegram-канал "Звездач", праздник дочери Филиппу Киркорову обошелся в пять миллионов рублей (1,8 миллиона гривен).
Стоимость аренды элитной загородной площадки "Вилла Ротонда" составила 1,5 миллиона рублей (558 тысяч гривен).
За украшение зала Киркоров заплатил тоже 1,5 миллиона рублей. Кейтеринг – минимум 10 тысяч рублей на человека ( 3,5 тысячи гривен). Праздничный торт стоил 550 тысяч рублей – 203 тысячи гривен.
Киркоров не устает делиться новыми фото и видео с праздника. Но в комментариях отмечают, что Алла-Виктория не выглядела счастливой.
- "Меня заблокируют, наверное. Но детской радости в глазах именинницы не было. Все богато красиво, но как ей это все надоело...о невероятно...Ребенок даже улыбаться не может"
- "Дети грустные"
- "Почему так мало улыбается Алла-Виктория"
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