Киркоров потратил на вечеринку в честь дня рождения дочери почти два миллиона гривен – новое видео с праздника

Сколько Филипп Киркоров потратил на день рождения дочери / Фото: instagram.com/fkirkorov

Певец устроил вечеринку в стиле диснеевского фильма "Круэлла". Организацией праздника Аллы-Виктории занималось новое международное ивент-агенство Филиппа Киркорова. 10-летней дочери артиста подарили множество дорогих украшений, наряды, собаку и деньги.

Как пишет Telegram-канал "Звездач", праздник дочери Филиппу Киркорову обошелся в пять миллионов рублей (1,8 миллиона гривен).

Реклама

Стоимость аренды элитной загородной площадки "Вилла Ротонда" составила 1,5 миллиона рублей (558 тысяч гривен).

За украшение зала Киркоров заплатил тоже 1,5 миллиона рублей. Кейтеринг – минимум 10 тысяч рублей на человека ( 3,5 тысячи гривен). Праздничный торт стоил 550 тысяч рублей – 203 тысячи гривен.

Реклама

Киркоров не устает делиться новыми фото и видео с праздника. Но в комментариях отмечают, что Алла-Виктория не выглядела счастливой.

"Меня заблокируют, наверное. Но детской радости в глазах именинницы не было. Все богато красиво, но как ей это все надоело...о невероятно...Ребенок даже улыбаться не может"

"Дети грустные"

"Почему так мало улыбается Алла-Виктория"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Узнайте другие новости: