Коллега погибшей Хатчинс заявил о халатности продюсеров и персонала: Не может 24-летняя девочка быть профессионалом

Сергей Светной и Галина Хатчинс - коллега погибшей украинки назвал виновных в ее смерти / Фото: facebook.com/sergey.svetnoy

По словам Сергея Светного, который работал в момент трагедии на площадке, Галина Хатчинс умирала у него на руках.

Сергей обвинил продюсеров фильма в том, что они решили сэкономить на персонале и наняли непрофессиональных работников следить за оружием. По словам Светного, за этим на съемках следила 24-летняя девушка. Мужчина подчеркивает, что у девушки слишком мало опыта, чтобы работать с подобным снаряжением.

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Я считаю, что у нас были профессионалы во всех департаментах, за исключением департамента, который отвечал за оружие. Не может 24-летняя девочка быть профессионалом в этом деле... Профессионалы – это люди, которые провели не один десяток лет на площадке, это люди, которые знают свою работу от А до Я, это люди, у которых безопасность на площадке уже на уровне рефлексов, – пишет Сергей в Facebook.

Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Сергей обратился к продюсерам с просьбой не экономить на безопасности и всегда проверять персонал, который они нанимают для работы на съемочной площадке.

В целях экономии вы берете не совсем квалифицированных людей на очень сложную и опасную работу, но, беря на работу непрофессионалов, вы подвергаете риску себя и других людей, которые находятся рядом. Я понимаю, вы всегда боретесь за бюджет, но нельзя так, – обратился к продюсерам Сергей.

Что известно о трагедии?

Несчастный случай произошел во время съемок одной из сцен нового фильма Rust. Алек Болдуин стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами​​​.

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В результате выстрела пострадало двое людей. Режиссер картины Джоэл Сауза был ранен в ключицу, его госпитализировали, но позже выписали из больницы. Оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение. Ее доставили в больницу, где она позднее скончалась.

У Галины остались супруг и 9-летний сын. Хатчинс была родом из Украины, но уже несколько лет работала и проживала в США.

Спустя сутки после трагедии Алек Болдуин сделал первое заявление, в котором сообщил, что сотрудничает с полицией. Актер отметил, что уже связался с супругом Галины и оказывает ему поддержку.

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