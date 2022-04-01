Конец лакшери жизни для всех молчаливых "голубей мира": Бледанс приходится самой мыть унитазы

Эвелина Бледанс жалуется, что все приходится делать самой / Фото: открытые источники

Война в Украине, которую начал Путин против украинского народа, показала всем и каждому, кто сейчас кто. И обыватели, и знаменитости определились с позицией. Или ты называешь войну войну, или становишься соучастником кровавого режима. Одной из тех, кто молчит, стала актриса Эвелина Бледанс, родившаяся в Крыму. Артистка в день войны не высказалась против и не назвала преступников, а теперь жалуется на жизнь.

В недавнем интервью "КП.ру" Эвелина Бледанс рассказала, что теперь ей приходится самостоятельно вести хозяйство. А все потому, что из-за нападения России на Украину ее помощница-украинка уехала в Германию. Очевидно, женщина не захотела и дня больше проводить в стране-агрессоре.

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Эвелина Бледанс / Фото: instagram.com/bledans

Теперь же "бедная" Бледанс, привыкшая к мальдивским отпускам, сама осваивает стирку, глажку, уборку и выучивает, что и где в ее доме лежит. Более того, она сама теперь унитазы.

Последний месяц я все делаю сама, вчера даже впервые мыла унитаз. Дело в том, что пока я была на Мальдивах, моя помощница сбежала в Германию. Даже никак не объяснилась.

Но то ли еще будет! В РФ вскоре будут такие дефициты, что и "звездам" придется на ценники смотреть. Недавно об этом сокрушалась Ксения Бородина и Лолита Милявская.

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Цена за поддержку войны в Украине и нежелание на это повлиять будет очень высокой.

Отметим, что ранее, в 2015-м году, Бледанс говорила, что Крым никогда не был украинским. Аннексию она называла возвращением полуострова в состав РФ и называла это преступление позитивным фактом.

Также напомним, рашист Басков заступился за Нетребко, которую выгнали из Metropolitan Opera.

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