Копия бабушка: смотрите, как выглядит 6-летняя внучка Нины Матвиенко (фото)

Тоня Матвиенко показала фото своей дочери, которой исполнилось 6 лет / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян празднуют день рождения дочери Нины. В Instagram-профиле артистка опубликовала несколько новых кадров с дочкой.

Солнышко, снежинка, Нинусик, наше счастье, наше сокровище, с днем рождения тебя! Расти счастливая и здоровая, – подписала фотографии Тоня.

Дочь Тони Матвиенко празднует 6-й день рождения / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

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Если сравнить Нину на фото с ее мамой и бабушкой, то сложно сразу сказать, на кого из женщин больше похожа малышка.

Вот, архивный снимок с маленькой Тоней, молодой Ниной Митрофановной, ее мужем и сыном.

Молодая Нина Матвиенко с мужем и детьми / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

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У Тони Матвиенко также есть еще одна дочь, которую она родила в раннем возрасте. Сейчас Ульяне 23 года и она учится на режиссера.

На этих двух фото заметно, насколько сильно на 24-летнюю Нину Матвиенко похожа и ее старшая внучка.

Ульяна Матвиенко / Нина Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko, instagram.com/8.23.88

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Ранее Тоня Матвиенко рассказала, что младшая дочь слушает только свою старшую сестру.