Копия бабушка: смотрите, как выглядит 6-летняя внучка Нины Матвиенко (фото)

Тоня Матвиенко показала фото своей дочери, которой исполнилось 6 лет / Фото: instagram.com/tonya_matvienko
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян празднуют день рождения дочери Нины. В Instagram-профиле артистка опубликовала несколько новых кадров с дочкой.
Солнышко, снежинка, Нинусик, наше счастье, наше сокровище, с днем рождения тебя! Расти счастливая и здоровая, – подписала фотографии Тоня.
Если сравнить Нину на фото с ее мамой и бабушкой, то сложно сразу сказать, на кого из женщин больше похожа малышка.
Вот, архивный снимок с маленькой Тоней, молодой Ниной Митрофановной, ее мужем и сыном.
У Тони Матвиенко также есть еще одна дочь, которую она родила в раннем возрасте. Сейчас Ульяне 23 года и она учится на режиссера.
На этих двух фото заметно, насколько сильно на 24-летнюю Нину Матвиенко похожа и ее старшая внучка.
Ранее Тоня Матвиенко рассказала, что младшая дочь слушает только свою старшую сестру.