Копия мама: Галкин поделился редкими фото детей Пугачевой

Максим Галкин показал новые фото близнецов Гарри и Лизы / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Много лет назад Примадонна заморозила свои яйцеклетки. Позже Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин воспользовались услугами суррогатной матери и в 2013-м на свет появились близнецы Лиза и Гарри.

Детей Аллы Борисовны в Сети просто обожают. Снимки с ними набирают рекордные количества лайков и комментариев, а Максим Галкин с радостью делится новым контентом с участием дочери и сына. С ними, к слову, часто сравнивают детей Филиппа Киркорова.

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Накануне звездный отец опубликовал в Instagram-профиле серию новых фото с подросшими Лизой и Гарри. С возрастом дети все больше похожи на Аллу и Максима.

Гарри и Лиза Галкины / Фото: instagram.com/maxgalkinru

На снимках дети позируют в разных нарядах – от классических до спортивных.

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Лиза Галкина все больше становится похожей на Алла Борисовну / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Растут детишки. Как время летит", – подписал фотографии Максим Галкин. И действительно, несложно заметить изменения, произошедшие с детьми.

Сын Пугачевой и Галкина – Гарри / Фото: instagram.com/maxgalkinru

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Лиза и Гарри учатся в престижной школе, за которую их родители платят около одного миллиона гривень в год. Они играют на музыкальных инструментах и знают английский и французский языки.

Как выглядят подросшие дети Пугачевой и Галкина / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Ранее Пугачева показала, как Максим Галкин катается с детьми с горки и это видео взорвало Сеть.