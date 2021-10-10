Дети Пугачевой и Галкина все больше похожи на Аллу Борисовну – смотрите фото

Гарри и Лиза Галкины / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Наверное, дети Аллы Борисовны – самые популярные юные селебритис у российских пользователей Инстаграм. Под каждой их новой фотографией за несколько минут появляется огромное количество комментариев – публика определенно любит Лизу и Гарри.

Максим Галкин опубликовал в соцсети несколько снимков близнецов, снятых недавно. Лиза одета в светлый костюм с укороченным пиджаком и юбкой в складку, а Гарри – в светлый жакет с серыми манжетами.

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Брат и сестра на снимках выглядят ну очень мило. Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

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Фолловеры Галкина в оставили комплименты детям и отметили, что Лиза и Гарри очень похожи на свою маму.

"Какие же они у вас красивые"

"Повзрослели красавчики"

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Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

"Лиза просто копия мама. На папу, конечно, тоже похожи ребята, но Лиза, мне кажется, больше на маму. Такие красивые и светлые детишки"

"Чудесные детки"