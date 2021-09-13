Королева Елизавета II – сторонница движения Black Lives Matter – инсайдер

Королева Елизавета II сторонница движения Black Lives Matter / Фото: Getty Images
Ее Величество, которая наняла юристов, чтобы защищаться от нападок Меган Маркл и принца Гарри, точно беспокоят права темнокожих людей. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на лорда-лейтенанта сэра Кена Олису.
Сэр Кен Олиса – первый темнокожий лорд-лейтенант двора – сообщил, что лично обсуждал с королевской семьей расовый вопрос.
Я обсуждал с королевской семьей вопрос расы, особенно в последние двенадцать месяцев после инцидента с Джорджем Флойдом... Они (члены королевской семьи) страстно заботятся о том, чтобы связать нацию общими ценностями, – цитирует издание Олису.
На вопрос, поддерживают ли члены королевской семьи движение BLM, Олиса ответил: "Ответ однозначный – да".
В скандальном интервью Опре Уинфри в этом году принц Гарри и Меган Маркл обвинили неназванных членов королевской семьи в расизме. Британская королевская семья также запретила "цветным иммигрантам или иностранцам" занимать служебные должности в королевском доме, по крайней мере, до конца 1960-х годов.
Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям пытаются "замять" скандал с расизмом, начатый Меган Маркл.
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