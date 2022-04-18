Королева Елизавета II впервые за 50 лет пропустила Пасхальную службу: Кембриджи подстраховали

Монаршая семья посетила Пасхальную службу / Фото: Getty Images

Недавно мы делились с вами архивным видео Пасхальной службы с королевой в надежде увидеть ее на церемонии в этом году. Но этого не случилось. 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоялась традиционная Пасхальная служба, но впервые за 50 лет королевы там не было.

Важнейшее мероприятие посетили герцоги Кембриджские со старшими детьми. Именно им было посвящено больше всего внимания фотографов.

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Королевская семья Великобритании посетила Пасхальную службу / Фото: Getty Images

С Уильямом и Кейт впервые были старшие дети – Джордж и Шарлотта. Для малыша Луи, очевидно, посещать серьезные церемонии еще слишком рано.

Впервые старшие дети пары присоединились к церемонии / Фото: Getty Images

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Также на службу пришла принцесса Йоркская Евгения, Питер Филлипс и его дочери, Зара Тиндалл и принц Эдвард со своими семьями.

Принцесса Йоркская Евгения, Питер Филлипс и его дочери / Фото: Getty Images

Кроме королевы, не было и принца Чарльза с женой.

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Зара Тиндалл с семьей / Фото: Getty Images

В последний раз королева Елизавета II появилась на публике 29 марта на поминальной службе по ее мужу, покойному герцогу Эдинбургскому. Известно, что все реже монарх будет посещать разного рода мероприятия. Это связано с проблемами со здоровьем королевы: у нее начались проблемы с мобильностью. Поэтому королеву видят с тростью. По слухам, дома она и вовсе передвигается в кресле.

Подданные надеются, что вскоре последуют более радостные новости от королевской семьи Великобритании.

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