Королева у телефона: позвонить Елизавете II могут только два абонента – кто это?

Королева Британии Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета хоть уступила Меган Марк в звании самого влиятельного человека в королевской семье, менее востребованной она не стала. Ежедневно в королевский дворец поступает тысячи звонков главе Британской монархии.

Известно, что Елизавета II не отвечает на все обращения самостоятельно, в этом ей помогают менеджеры – они поднимают трубку телефона и, в случае необходимости, переадресовывают вызов королеве.

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Но, как сообщил специалист по вопросам монаршей семьи Джонатан Сакердоти изданию Mirror, есть два абонента, которые могут позвонить на личный телефон Елизаветы II напрямую.

В этом списке оказалась дочь королевы принцесса Анна, а также специалист по скачкам Джон Уоррен. Они могут связаться с главой монархии в любое время.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

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Ни для кого не секрет, что Елизавета II ярая поклонница конного спорта и регулярно посещает скачки. Господин Уоррен является зятем покойного друга королевы Генри Герберта и регулярно консультирует семью монархов по вопросам о скачках.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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