Королева устала! Елизавета II намерена отдохнуть от своих обязанностей

Королева Елизавета II / Фото: Reuters

Состояние здоровья 96-летней королевы Елизаветы в последнее время очень хрупкое. Ее Величество все реже появляется на публичных мероприятиях и, как говорят во дворце, может пропустить часть торжеств по случаю 70-летия своего правления.

Празднование Платинового юбилея состоится совсем скоро, уже 2 июня, и королева, похоже, пока физически не готова к такому важному событию. Инсайдеры из королевского дворца сообщили, что Елизавета II отправилась в небольшой отпуск в Балморал, в Шотландии, ведь "не хочет выглядеть слабой" на торжестве.

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Королева хочет вернуться в Лондон до начала празднования Платинового юбилея, но, как говорилось ранее, ее роль в торжестве в этом году будет небольшой. По информации дворца, большую часть обязанностей Ее Величества на себя возьмут остальные члены королевской семьи.

Кроме того, организаторы юбилея пока не могут точно утверждать, на каких именно мероприятиях будет Елизавета II. Присутствие королевы будет подтверждаться только в день мероприятия.

Однако, как мы писали ранее, Букенгемский дворец обеспокоен не только появлением королевы на праздновании. Беспокойств членам королевской семьи и всем подданным добавляет предстоящий визит принца Гарри и Меган Маркл в Лондон. Королевские эксперты ожидают "холодную встречу" с герцогами Сассекскими.