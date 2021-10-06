Елена Кравец, Позитив и Михаил Жонин снялись в комедии "Большая Прогулка": о чем фильм

Кадры со съемок комедии "Большая Прогулка" / Фото: пресс-служба

Список самых ожидаемых украинских премьер пополнился комедией "Большая Прогулка". Сюжет разворачивается вокруг двух совершенно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко, которые встретятся на одной поляне под шашлыки, которую каждая из семей считает "своей". Что же из этого получится?

Образ главы семейства Наливайченко воплотит на экране артист и шоумен Юрий Ткач, участник "Вечернего квартала", а также звезда ситкома "Однажды под Полтавой". Его "женой" на площадке станет Ирина Гатун, актриса театра импровизации и одна из участниц "Женского квартала". Районный бизнесмен Толя и его жена Рая зададут перца семье Драгомановых, которые тоже мечтают занять идеальную поляну под шашлыки.

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Мечтайте и мечты сбудутся ... Я уже давно хотел сняться в одной из главных ролей в полнометражном кино, а потому, когда мне поступило предложение, я, конечно же, думал недолго. Прочитал сценарий истории, и он мне очень понравился, к тому же одним из его авторов стал мой друг Гарик Бирча. А вместе со мной на съемочной площадке собралась крутая команда, каждый из них — профессионал своего дела и успел снискать расположение украинской аудитории. Поэтому, несомненно, зрителям будет интересно наблюдать за тем, как раскрываются их герои в кадре, — Юрий Ткач, актер, шоумен, исполнитель роли Толи в фильме "Большая Прогулка".

Юрий Ткач и Ирина Гатун / Фото: пресс-служба

Таню Драгоманову, сдержанную преподавательницу истории искусств, сыграет Елена Кравец — участница "Вечернего квартала" и экс-глава "Женского квартала". Партнером актрисы в кадре станет Андрей Исаенко – заслуженный артист Украины, актер театра, звезда настоящих кинотеатральных хитов — "Захар Беркут" и "Киборги". У семьи Драгомановых точно есть свои козыри в рукаве. Какие? Скоро узнаем.

Меня пригласили в кино, и я решила сказать этому приключению "да", ведь это моя первая главная роль в полном метре. Съемки фильма кардинально отличаются от съемок телевизионных проектов: разные жанры, разные люди, разный контекст и в целом другое состояние для меня как для актрисы. Однако мне очень нравится команда, с которой я работаю: это и Юра Ткач, и Ира Гатун, с которыми мы уже были на одной сцене, и Андрей Исаенко, и Олег Зборовский, с которыми мы познакомились на съемочной площадке, — Елена Кравец, актриса, исполнительница роли Тани в фильме "Большая Прогулка".

Елена Кравец на съемках фильма "Большая Прогулка" / Фото: пресс-служба

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Также зрители увидят в ленте Позитива (Алексей Завгородний), автора-исполнителя, участника группы MOZGI. Теперь музыкант воплотит на экране образ помощника чиновника – водителя Гены, и это станет его первой большой киноролью.

Я уже снимался в "Сумасшедшей свадьбе", но из-за того, что роль была эпизодическая, не успел раскрыть свой потенциал как актер. Именно поэтому мне хотелось попробовать что-то больше и вот ..."письмо счастья" от FILM.UA с предложением попробовать себя в новом амплуа. Я сразу же прочитал сценарий "Большой Прогулки" и понял, что роль крутая и комедия действительно прикольная. Уверен, что все, кто увидит ее в кино, подумают так же, — сказал Позитив, который исполнил роль Гены.

Кадр со съемок фильма "Большая Прогулка" / Фото: пресс-служба

К актерской команде также присоединился и Михаил Жонин — звезда сериалов "Пес" и "Дежурный врач". Он сыграет жадного госслужащего Хомяка, который в погоне за обогащением не остановится ни перед чем.

Кадр со съемок фильма "Большая Прогулка" / Фото: пресс-служба

Впервые на большом экране появятся звезды футбольного клуба "Шахтер", а именно Евгений Коноплянка и Андрей Пятов, которые даже во время съемок не смогли расстаться с мячом. Еще одной неожиданностью, которую для зрителей подготовили создатели, станет появление непревзойденной VERKA SERDUCHKA с Мамой. Об их особой роли в картине мы расскажем уже совсем скоро.

Верка Сердючка на съемках фильма "Большая Прогулка" (2022) / Фото: пресс-служба

#Шампурывверх — "Большая Прогулка" станет первым кейсом сотрудничества между крупнейшими игроками украинских кино- и телеиндустрий, FILM.UA Group и телеканала "Украина", над кинопрокатным фильмом.

Подробнее о сюжете "Большой Прогулки"

Сюжет комедии разворачивается вокруг двух совершенно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко. В теплые весенние выходные они решают традиционно выбраться "на шашлыки" – и судьба сводит их на одной поляне, которую каждая из семей считает "своей". Между ними разгорается спор, перерастает в гротескную "войну" за место под мангал. Неожиданно появляется и третий претендент – беглый коррупционер, спрятавший свои деньги на этой же поляне и берущий младших детей наших семей в заложники – он требует вернуть деньги, которые исчезли из тайника.

Хитрости, подставы и противостояния, приключения, неожиданные гости и бешеные деньги, разные взгляды не только на рецепт маринада для шашлыка, но и на "как правильно жить". Эта история о том, что какими бы разными мы ни были и как бы ни ссорились, перед лицом общей угрозы мы всегда становимся единой мощной силы.

Съемки фильма "Большая Прогулка / Фото: пресс-служба

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