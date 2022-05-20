Крик боли: Земфира выпустила песню о Мариуполе, где описала зверства оккупантов

Земфира представила антивоенную песню / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская певица Земфира с первых дней полномасштабной войны осуждает нападение российских солдат на Украину. Она вместе с актрисой Ренатой Литвиновой еще в начале марта уехали из РФ.

Впоследствии певица выпустила песню "Не стреляйте" с кадрами войны в Украине, акциями протестов в России и задержаниями митингующих.

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На днях Земфира представила новую антивоенную песню "Мясо", посвященную городу-герою Мариуполю. Также на YouTube-канале появился клип на трек, состоящий из рисунков на военную тематику, созданных Ренатой Литвиновой. На кадрах можно увидеть трупы людей, кровь, военных и могилы.

Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности. В Мариуполе полночь, кошмары снятся каждую ночь, – поет в одном из куплетов Земфира.

Также в песне Земфира задала два вопроса: "куда мы приехали?" и "зачем мы приехали?" . Вероятно, это адресовано рашистскому нашествию, вторгшемуся в Украину.

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Поклонников Земфиры этот трек довел до слез. Они отмечают, что это – крик боли:

Нет слов. Не знаю, можно ли более точно описать то, что происходит в Украине. Мороз по телу.

Скриншот YouTube

С первых нот, с первых рисунков до костей! Вывернуло на изнанку, оголило каждый нерв, слезы, до глубины души. Наша реальность сегодня. Спасибо, что не молчите.

Скриншот YouTube

Тяжело от этой музыки, потому что она описывает реальность. Песнь ужаса, боли и безнадежности, которыми веет от войны.

Скриншот YouTube

Это даже не песня, а наш общий крик боли.

Скриншот YouTube

Невозможно, невыносимо, неправильно, кошмарно. Этого никогда не должно было случится. А песня обнажает все чувства.

Скриншот YouTube

Напомним, ранее группа "Океан Эльзы" посвятил песню защитникам Мариуполя.