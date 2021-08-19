Кристина Асмус в мини-платье сразила "длинными" ногами (фото)

Кристина Асмус / Фото: instagram.com/asmuskristina
Актриса театра и кино Кристина Асмус, которая ранее поделилась песней от грусти, опубликовала фото, на котором позировала полулежа в стильном мини-платье с рукавами-буфами. Такой ракурс звезда выбрала, чтобы сделать свои стройные ноги визуально длинными.
Фото в своем Instagram-аккаунте 33-летняя актриса сопроводила ироничной подписью.
А сфоткай меня типа я йогурт как в рекламе ем и не знаю, что меня снимают. И еще присядь, чтобы ноги длинными казались, а не как есть, – написала Кристина Асмус.
Как известно, рост Кристины Асмус составляет 1,64 метра.
Впрочем, до этого актриса раскрыла поклонникам еще один секрет – стройности ног. Хотя по словам Кристины она не занимается спортом, но постоянно сидит на диетах, так как склонна к полноте.
Смотрите детали о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус:
Узнайте больше свежих новостей по теме:
- Кристина Асмус выложила фото со Шри-Ланки с незнакомцем, похожим на Харламова.
- Ранее актриса примерила соблазнительный наряд с высоким вырезом, несмотря на травму ноги.
- В начале лета Кристина Асмус проговорилась о новом романе и пожаловалась на брак с Харламовым. Кристина и Гарик развелись в прошлом году после восьми лет отношений.