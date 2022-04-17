Кристина Орбакайте показала редкие архивные кадры с отцом

Кристина Орбакайте показала редкие фото с отцом / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Следом за днем рождения Аллы Пугачевой в семье Кристины Орбакайте состоялся еще один праздник. Ее отцу Миколасу Эдмундасу Орбакасу исполнилось 77 лет.

В честь дня рождения папы исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото с ним. На снимке маленькая Кристина сидит на руках у отца во время новогоднего праздника.

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Фото – instagram.com/orbakaite_k

Напомним, что отец Кристины Орбакайте артист оригинального жанра литовского происхождения Миколас Эдмундас Орбакас стал первым мужем примадонны. Актер и певица Алла Пугачева были женаты четыре года, однако развелись едва Кристине исполнилось два года.

Отец Орбакайте женился во второй раз и живет в Москве, но с Пугачевой им удалось сохранить теплые и дружеские отношения. Родители певицы часто встречаются на семейных праздниках.

Миколас Орбакас и Алла Пугачева / Фото: Instagram

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Ко дню рождения Аллы Пугачевой сайт "Сегодня" подготовил самые неожиданные и малоизвестные факты из жизни певицы – читайте в материале!

Напомним, Алла Пугачева до сих пор не прокомментировала войну в Украине, однако это сделал Максим Галкин. Юморист выступил против путинского режима.

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