Ксения Мишина готовится к ремонту нового жилья: вспоминаем дизайн ее старой квартиры

Актриса вскоре будет делать ремонт в новой квартире / Фото: instagram.com/misha.k.ua
Совсем недавно звезда "Крепостной" поделилась с поклонниками сенсационными новостями: она стала хозяйкой роскошной квартиры в Киеве, на которую она заработала сама. К ремонту в новых 4-комнатных апартаментах звезда пока еще не приступила, а только занимается разработкой концепции. Но поклонники уверены, что в новом доме звезды будет очень стильно, уютно и со вкусом. Ведь старое жилище Ксении Мишиной в этом плане – не промах.
С удовольствием предлагаем вам рассмотреть кадры из ее старой квартиры, откуда Ксения иногда публиковала домашние фото.
Как выглядит старая квартира Ксении Мишиной?
Судя по фото, Ксения Мишина любит сдержанные цвета.
В ее доме просторно, большие панорамные окна, из-за чего в комнате очень светло.
Также в жилом пространстве обязательно должны быть цветы в горшках и в целом много зелени.
А так выглядит кухня артистки.
Даже там можно устраивать крутые фотосеты.
Звезда обещала, что будет делиться с поклонниками всеми этапами ремонта, поэтому стоит ожидать больше публикаций и стильных решений, которые можно будет почерпнуть и для себя.
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