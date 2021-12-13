Ксения Мишина появилась в изысканном платье на премьере "Зломовчання". Смотрите стильный look актрисы

В Киеве прошла презентация сериала "Зломовчання". / Фото: пресс-служба

Также в пятницу на сервисе OLL.TV эксклюзивно вышли первые два эпизода сериала. Над созданием шестисерийной ленты работали компании L3 (Украина), Drugi plan (Хорватия) и Star Media (Украина).

Презентация "Зломовчання" собрала множество звездных гостей, среди которых были телеведущие Анатолий Анатолич, Юлия Галушка, Владимир Остапчук и Григорий Герман, актеры сериала Андрей Исаенко, Ирина Веренич-Островская, Георгий Поволоцкий, экс-министр культуры Владимир Бородянский, продюсеры Егор Олесов, Алексей Гладушевский, певица Марина и, конечно же, одна из главных героинь вечера – Ксения Мишина.

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Специально для презентации Ксения превратилась в свою героиню из сериала и появилась перед гостями вечера в изысканном вечернем платье — точь-в-точь как в одной из ключевых сцен сериала. В этом эпизоде она выступает на балу, который организовывает ее благотворительный фонд.

Презентация "Зломовчання" в киевском ЦУМе. / Фото: пресс-служба

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Я счастлива, что сегодня собралось так много людей, которые делают украинский медиабизнес более заметным и сильным. Это непростой и долгий путь, но мы знаем, что любой путь начинается с первого шага. И сегодня я рада показать вам, каким вышел наш с вами первый шаг, – сказала Мишина и представила новый трейлер "Зломовчання".

В основу сценария положена реальная история, которая произошла в Хорватии в конце 2000-х. Тогда стало известно, что бизнесмены и политики принуждают к сексуальным отношениям девушек из местного детского дома. Этот скандал прогремел на всю страну, а новость о съемках сериала в 2021 году заставила одного из политиков снять свою кандидатуру с выборов. История была подробно описана в романах хорватского писателя и журналиста Драго Хедла "Славонская Трилогия".

Руководитель направления OLL.TV originals Дмитрий Кицай подчеркнул, что этот проект открывает новый раздел во всем украинском медиапространстве. Это ведь первый в нашей стране сериал, созданный специально для онлайн-платформы.

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В то же время директор OLL.TV Юлия Трибушная во время мероприятия анонсировала, что презентации новых оригинальных фильмов, снятых именно для этой онлайн-платформы, станут регулярными.

"Зломовчання" – это первый украинский сериал формата original. Мы в OLL.TV любим быть первыми, смелыми, дерзкими в наших целях и продуктах, которые мы создаем, – сказала Юлия.

Отметим, что доступ к новым эпизодам "Зломовчання" будет открываться эксклюзивно на OLL.TV каждую пятницу. Финальная серия появится на платформе 7 января 2022 года.

Кстати, ранее создатели проекта рассказали о сюжете и смысле сериала, а также 10 интересных фактов о "Зломовчанні".

Также мы писали, что известно о главной героине Ксении Мишиной и почему ею увлекаются создатели сериала.