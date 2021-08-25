Ксения Мишина превратится в помощницу криминального авторитета

Кадр со съемок сериала "Клятва врача" / Фото: пресс-служба

Главную роль в сериале сыграла популярная актриса Ксения Мишина, которая недавно заинтриговала букетом роз от анонима. Звезда призналась – для нее эта работа стала настоящим вызовом, потому что раньше она не играла врачей, а здесь нужно было полностью окунуться в терминологию и тонкости профессии.

Героиня Ксении Мишиной – Тамара Лаврова – опытный врач скорой помощи. Она счастлива замужем, воспитывает дочь от первого брака – Дашу. Но вдруг женщина узнает, что муж ей изменяет. Алексей уходит к любовнице, но из-за нехватки денег ввязывается в кредит под баснословные проценты и вместе с деньгами сбегает. Так, все проблемы наваливаются на его законную жену – Тамару. Кредиторы Алексея претендуют на квартиру, и Тамара с дочерью могут остаться на улице. Она общается с хозяином конторы займов – известным криминальным авторитетом Буровым, который предлагает женщине отработать долг, оказывая врачебную помощь его людям. Тамара пытается отказаться, но другого выхода у неё нет…

Кадр из сериала "Клятва врача" / Фото: пресс-служба

Эта роль довольно сложная, потому что раньше я не сталкивалась с таким количеством медицинской терминологии. Это в разы все усложняло! Правда, на площадке присутствовал ассистент – врач, который нас подготавливал и многому учил. До этого я с опаской относилась к профессии врача, она вызывала у меня какие-то страхи. Не понимала людей, которые идут в медицину и ничего не боятся. А сейчас, когда я соприкоснулась с этим миром, то испытываю не то чтобы гордость, но мне очень приятно, что я тоже изучаю это дело, – поделилась актриса Ксения Мишина.

Ее коллегу, главного врача отделения скорой помощи Александра Гордеева, сыграл известный актер Кирилл Рубцов. Артист имеет медицинское образование, поэтому привыкать к тонкостям столь сложной профессии ему не пришлось, но как оказалось, в этот раз Кириллу достался небанальный для него герой.

Мой персонаж женат, но встречает другую женщину, которая переворачивает всю его жизнь. Ситуация неоднозначная, и как сложится судьба каждого персонажа, попавшего в этот водоворот, – зрители узнают совсем скоро. Здесь мне неожиданно досталась роль "хорошего парня": не только благородного в выборе профессии, но и по своим поступкам, – интригует актер Кирилл Рубцов.

Кирилл Рубцов и Ксения Мишина / Фото: пресс-служба

Вместе с Ксенией Мишиной и Кириллом Рубцовым в сериале сыграли: Валерий Николаев, Галина Кобзарь-Слободюк, Полина Носыхина, Андрей Исаенко, Евгений Лесничий, Мирослава Филиппович, Роман Мацюта, Виталий Салий и другие.

Режиссер-постановщик – Денис Тарасов. Оператор-постановщик – Евгений Кирей. Художник-постановщик – Роман Кудрин. Продюсеры – Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Юлия Кушер и Тимур Миндич. Производством сериала по заказу канала "Украина" занималась компания "Plan B". Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру 16-серийной картины "Клятва врача" в понедельник, 30 августа, в 21:00 на телеканале "Украина".

Смотрите эксклюзивное интервью с Ксенией Мишиной:

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