Ксения Мишина высмеяла Лукашенко: был выпорон и отправлен ко всем чертям

Ксения Мишина подколола Лукашенко / Фото: instagram.com/misha.k.ua
Украинская актриса продолжает подшучивать над сторонниками Путина в социальных сетях. Ранее Ксения Мишина подколола россиян продажей нового iPhone, а сейчас посмеялась над Лукашенко.
Звезда сериала "Крепостная" поделилась в своем Instagram забавным видео, где ее героиня из сериала безжалостная графиня Лидия Шефер пообщалась с белорусским президентом. Для него Мишина использовала нашумевший мем с Александром Лукашенко, который рассказал "откуда на Беларусь готовилось нападение...".
В общем первоначально он приперся к Лидии Ивановне Шефер , пытался ей продать свои сумасшедшие идеи, но слушать она его не стала , сразу заподозрила во лжи и сквернословии… Как ни пытался добиться Лукаш снисхождения барыни , все его уловки оказались тщетны… был выпорон Захаром и отправлен ко всем чертям, а точнее сбывать свою шкуру путлеру, – подписала Мишина.
Фанаты и коллеги Ксении оценили креатив актрисы и посмеялись над "путинским" президентом Беларуси.
- "Это лучший мем"
- "Нужно Лидию Шефер послать на этих диктаторов"
- "В конце не хватает момента, где Лидия Ивановна закапывает его в землю"
Ранее Ксения Мишина поздравила с днем рождения своего десятилетнего сына и пожелала ему жить в мирре без войны.