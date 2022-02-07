Ксения Собчак после скандального ДТП в Сочи вложила миллион рублей в бизнес пострадавшей

Ксения Собчак вложила миллион в бизнес пострадавшей в ДТП девушки / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Громкое ДТП в Сочи, в которое попала Ксения Собчак, унесло жизнь 35-летней Екатерины Тарасовой, а ее подруга Оксана Садовник до сих пор продолжает лечение после травм.

Ксения Собчак предложила финансовую помощь девушке и помогла ей открыть бизнес, о котором та мечтала многие годы.

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Телеведущая проспонсировала открытие фотостудии в Звенигороде – в проект Садовник она вложила чуть более миллиона рублей, пишет StraНit.

Более того, Собчак лично приехала поддержать Оксану и поприсутствовать во время открытия студии.

Мы познакомились, мягко говоря, не в самых приятных, трагических, обстоятельствах. Но я подумала, что, раз уж нас жизнь столкнула в прямом смысле в одной точке, то, пока есть у меня такая возможность, хочу помочь, чтобы какие-то твои мечты осуществились, – сказала во время своего выступления Собчак.

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Садовник рассказала, что Собчак приезжала к ней после аварии и интересовалась самочувствием. Журналистка перевела деньги пострадавшей, чтобы та смогла сделать ремонт в фотостудии и оплатить зарплату рабочим.

Оксана еще не оправилась от аварии, девушка до сих пор ходит с костылем, а корсет сняла буквально пару недель назад.

Напомним, что ранее экс-муж погибшей Екатерины Тарасовой требует у звезды компенсацию в размере двух миллионов долларов.

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