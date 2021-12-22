Кто еще появится в комедии Большая прогулка вместе с Юрием Ткачем и Еленой Кравец

24 февраля состоится премьера фильма "Большая Прогулка". / Фото: film.ua

Создатели фильма "Большая Прогулка" справедливо заявляют: это первая весенняя комедия будущего года. Только представьте себе – весна, солнце, все собираются на природу. На "Большую Прогулку" отправилось и семейство местных бизнесменов Наливайченко. Соблазнились семейным пикником и работниками культуры Драгомановы. Четверо взрослых и четверо детей встретятся на одной идеальной лужайке и…. устроят настоящую большую прогулку и приключение.

Кстати, канал "Украина" вскоре покажет приключенческую комедию DZIDZIO "Де гроші".

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Предлагаем разобраться кто есть кто в "Большой Прогулке", почему судьба свела их всех на одной поляне и откуда там взялась коза.

Постер семейной комедии "Большая Прогулка". / Фото: film.ua

Хвастливый Толик Наливайченко, который живет по принципу "и кони сыты, и ясли полны" отнюдь не готов идти на уступки, его стремление поддерживает жена Рая, ярая фанатка творчества VERKA SERDUCHKA. Смогут ли застенчивые Евгений и Татьяна Драгомановы с гордостью принять вызов и отстоять поляну?

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Потасовка вокруг "места под солнцем" затягивает и младших членов семей. Но на долго ли?

Поляной, на которой собрались семьи, заинтересовался и местный коррупционер Хомяк, заручившись поддержкой своего водителя Гены. Их появление станет отправной точкой на пути к реальным проблемам. Каким? Смотрите в кино с наступлением весны.

Также на экранах появятся звезды футбола – игроки футбольного клуба "Шахтер": вратарь Евгений Коноплянка и капитан национальной сборной Украины Андрей Пятов. А еще в кадре появится VERKA SERDUCHKA с мамой, они готовят для зрителей настоящий сюрприз, но об этом немного позже.

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Главные роли в фильме сыграли Елена Кравец, Юрий Ткач, Ирина Гатун и Андрей Исаенко. Уже с 24 февраля 2022 года "Большая Прогулка" появится в кинотеатрах.

Кратко об сюжете

Сюжет комедии разворачивается вокруг двух совершенно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко. Теплыми весенними выходными они решают традиционно выбраться "на шашлыки" – судьба возводит их на одной поляне, которую каждая из семей считает "своей". Между ними разгорается спор, перерастающий в гротескную "войну" за место под мангал.

Неожиданно появляется и третий претендент — беглец-коррупционер, спрятавший свои деньги на этой же поляне и берущий младших детей наших семей в заложники — он требует вернуть исчезнувшие из тайника деньги.

хитрости, подставы и противостояния, приключения, неожиданные гости и безумные деньги, разные взгляды не только на рецепт маринада к шашлыку, но и на "как правильно жить". Эта история о том, какими бы разными мы ни были и как бы ни ссорились, но перед лицом общей угрозы мы всегда единственная мощная сила.