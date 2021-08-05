Кто вошел в состав жюри Одесского кинофестиваля-2021 – список

Международное жюри будет оценивать фильмы нынешнего Национального конкурса Одесского кинофестиваля, который откроется уже 14 августа

Объявлен состав жюри ОМКФ-2021 / Фото: facebook.com/odesaiff

12-й Одесский международный кинофестиваль, который ранее объявил программу, в этом году снова состоится в традиционном формате оффлайн. С 14 по 21 августа в Одессе пройдут показы лучших мировых и украинских кинопремьер, а оценивать фильмы будет Международное жюри. Об этом сообщила пресс-служба ОМКФ.

В его состав вошли: режиссер Дарья Жук (Беларусь), режиссер Эли Граппе (Франция / Швейцария), продюсер Жан-Шарль Леви (США), актриса Оксана Черкашина (Украина) и фестивальный менеджер Звиад Элизиани (Грузия).

Дебютный фильм режиссера Дарьи Жук подавали на "Оскар" от Беларуси впервые за 22 года.

Фильм об украинской гимнастке режиссера Эли Граппе – "Ольга" – получил премию в рамках "Недели критики" на Каннском кинофестивале за лучший сценарий.

Продюсер Жан-Шарль Леви софинансировал ряд фильмов, в том числе двух номинантов на премию "Оскар": "Вдали от рая" и "Претендент", а также спродюсировал "Последнего наемника" для Netflix с Жаном-Клодом Ван Даммом в главной роли.

Оксана Черкашина получила премию кинокритиков "Киноколо" за роль в фильме Наталки Ворожбит "Плохие дороги", премьера которого состоялась на Венецианском фестивале. Актриса также получила приз за лучшую женскую роль фестиваля "Божественная Комедия" в Кракове и главную актерскую награду Всепольского конкурса современного искусства.

Звиад Элизиани работает на Батумском артхаусном кинофестивале (BIAFF) фестивальным менеджером. Кроме организации фестиваля, он координировал Киношколу BIAFF (мастер-классы), организовывал презентации грузинского кино на кинофестивалях-партнерах BIAFF за рубежом (в США, Польше, Германии и других странах).

Одесский международный кинофестиваль / Фото: facebook.com/odesaiff

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Фильмы Национальной конкурсной программы также будет оценивать жюри FIPRESCI, в состав которого вошли кинокритики Божидар Манов (Болгария), Диана Мартиросян (Армения) и киновед Наталья Мусиенко (Украина).

Как Одесса на восемь дней превратится в Мекку киноманов – смотрите в ролике:

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