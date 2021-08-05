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Кто вошел в состав жюри Одесского кинофестиваля-2021 – список

5 августа, 14:30

Дарина Алексеева

Международное жюри будет оценивать фильмы нынешнего Национального конкурса Одесского кинофестиваля, который откроется уже 14 августа

Объявлен состав жюри ОМКФ-2021 / Фото: facebook.com/odesaiff

12-й Одесский международный кинофестиваль, который ранее объявил программу, в этом году снова состоится в традиционном формате оффлайн. С 14 по 21 августа в Одессе пройдут показы лучших мировых и украинских кинопремьер, а оценивать фильмы будет Международное жюри. Об этом сообщила пресс-служба ОМКФ.

В его состав вошли: режиссер Дарья Жук (Беларусь), режиссер Эли Граппе (Франция / Швейцария), продюсер Жан-Шарль Леви (США), актриса Оксана Черкашина (Украина) и фестивальный менеджер Звиад Элизиани (Грузия).

Одесский международный кинофестиваль / Фото: facebook.com/odesaiff

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Фильмы Национальной конкурсной программы также будет оценивать жюри FIPRESCI, в состав которого вошли кинокритики Божидар Манов (Болгария), Диана Мартиросян (Армения) и киновед Наталья Мусиенко (Украина).

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