Кулинарная поддержка Украины! Звездный шеф-повар Джейми Оливер рекомендует миру украинские пампушки

Знаменитый Джейми Оливер всему миру рекомендует украинские пампушки / Фото: Скриншот из YouTube

Сейчас весь мир помогает украинскому народу, который борется против российских захватчиков. В частности , Стинг оказывает гуманитарную и финансовую помощь, а вот шеф-повар Джейми Оливер – кулинарную поддержку.

Шеф-повар приготовил украинские пампушки и поделился рецептом из более 5,5 миллионов подписчиков своего YouTube-канала.

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Приготовил пампушки Оливер по рецепту из книги "Мамушка" популяризаторки украинской кухни Оли Геркулес. Таким образом, кулинар присоединился к благотворительной инициативе #CookForUkraine, которую начали для поддержки Украины после вторжения РФ.

Смотрите видеорецепт пампушок от Джейми Оливера:

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Сегодня я воспользуюсь моментом, чтобы пролить свет на #CookForUkraine, приготовив по рецепту моей подруги Оли Геркулес пампушки, невероятный украинский чесночный хлеб. Вы, прекрасные люди, тоже можете принять участие в поддержке #CookForUkraine — приготовлением домашней еды, организацией продажи выпечки, организацией ужина в клубе… давайте использовать силу пищи, чтобы передать любовь нашим украинским братьям и сестрам, — написал Джейми в Instagram .

Джейми Оливер призвал зрителей готовить блюда украинской кухни и жертвовать деньги на помощь Украине.

К слову, после начала войны по аналогии с #CookForSyria в Instagram стал распространяться новый хештег #CookForUkraine, призванный обратить внимание на украинскую кухню и культуру, а также собрать деньги на помощь украинцам. Движение возглавили лондонские кухарки и кулинарные писательницы украинка Оля Геркулес и ее коллега из РФ Алиса Тимошкина.

Ранее мы сообщали, что Кот Степан собирает средства для помощи пушистым собратьям в Украине.

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