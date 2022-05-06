Курит травку и пьет вино: 17-летняя дочь Моники Беллуччи попала в компанию русских в Лондоне

Дочь Моники Беллуччи связалась с сомнительной компанией русских девушек в Лондоне / Фото: Канал в Telegram "Только никому", instagram.com/devacassel_

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева, уже давно стала популярной персоной и самостоятельной "селебрити" в мире моды. Девушка стала героиней светской хроники, ее выход в свет или очередной пост в Instagram не пропускает ни одно зарубежное издание.

Но если раньше юная Дева мелькала в новостях благодаря очередной фотосъемке для известного журнала, то сейчас в Сети обсуждают совсем другой инфоповод.

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17-летняя дочь Беллуччи нашла себе новых друзей, а родом они из...России. Как пишет Telegram-канал "Только никому", это группа русских моделей, в компании которых Дева проводит много времени. Кажется, Монике стоит начать волноваться, ведь девушки не только танцуют и смеются, но еще и употребляют алкоголь, курят марихуану, и, судя по всему, употребляют что-то потяжелее...

Фото: Телеграм-канал "Только никому", коллаж "Сегодня"

На одном из видео видно, как одна из подружек Девы что-то вдыхает во время танцев. Также на снимках присутствуют бутылки с алкоголем. На еще одном кадре дочь Беллуччи танцует с подругой, которая держит в руке самокрутку.

Фото: Телеграм-канал "Только никому", коллаж "Сегодня"

Кроме этого, Кассель была замечена в советской военной шапке-ушанке...Не лучшее время, чтобы поддерживать подобное, не так ли?

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Фото: Телеграм-канал "Только никому"

Русские подружки даже научили говорить Деву по-русски фразы вроде "Привет" и "Мне 17 лет". Не самый полезный навык в нынешних реалиях, когда Россию осуждает весь мир из-за ее нападения на Украину!

Ранее мы сообщали, что украинский фотограф снял Монику Беллуччи для обложки глянца.