Кузьму Скрябина "воскресили" с помощью компьютерных технологий на концерте ко Дню Независимости: видео

Кузьма Скрябин "воскрес" и спел на концерте ко Дню Независимости / Фото: Сегодня

Кузьма Скрябин (настоящее имя – Андрей Кузьменко) погиб в 2015 году. Это большая утрата для украинской музыки. Каждый год в день рождения артиста и в день его гибели все украинские знаменитости, а также поклонники Кузьмы, вспоминают его жизнь, поют его песни и делятся теплыми воспоминаниями о музыканте.

Организаторы концерта ко Дню Независимости решили сделать зрителям сюрприз. Перед ними "выступил" Кузьма. Скорее всего, была использована основанная на искусственном интеллекте технология дипфейк, когда лицо человека на видео можно заменить на совсем другое, и выглядит это весьма реалистично.

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Концерт ко Дню Независимости, который проходит на "Олимпийском" в Киеве, начался в 21:00. На мероприятии уже успели выступить такие знаменитости, как Ирина Билык, TAYANNA, группа KAZKA, Христина Соловий, Олег Винник, Олег Скрипка и другие.

Ожидается, что на праздничном концерте выступит София Ротару, которая недавно пела на "Новой волне" в Сочи. К слову, недавно Игорь Кондратюк заявил, что "не выпускал бы" Софию Михайловну на сцену концерта ко Дню Независимости Украины.

Мы также делали подборку звезд, которые поздравили Украину с 30-летием провозглашения Независимости.