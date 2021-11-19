Kyivstoner впервые стал отцом: Спасибо тебе за смысл жить больше (фото)

Kyivstoner стал отцом в первый раз / Фото: instagram.com/kyivstoner/

Альбрет (настоящее имя артиста) опубликовал черно-белое фото и трогательно подписал публикацию, обратившись к своей возлюбленной, матери его ребенка – Алине:

Ты самая сильная и невероятная женщина на земле. Спасибо тебе за то, что рядом. Спасибо тебе за смысл жить больше! – написал 29-летний рэпер.

Скриншот: Instagram

О том, что рэпер впервые станет папой, стало известно еще летом этого года. Тогда Kyivstoner опубликовал фото с Алиной, на котором хорошо было заметно округлившийся живот девушки.

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