Kyivstoner впервые стал отцом: Спасибо тебе за смысл жить больше (фото)

Kyivstoner стал отцом в первый раз / Фото: instagram.com/kyivstoner/
Альбрет (настоящее имя артиста) опубликовал черно-белое фото и трогательно подписал публикацию, обратившись к своей возлюбленной, матери его ребенка – Алине:
Ты самая сильная и невероятная женщина на земле. Спасибо тебе за то, что рядом. Спасибо тебе за смысл жить больше! – написал 29-летний рэпер.
О том, что рэпер впервые станет папой, стало известно еще летом этого года. Тогда Kyivstoner опубликовал фото с Алиной, на котором хорошо было заметно округлившийся живот девушки.