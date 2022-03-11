Леонардо Ди Каприо пожертвовал 10 млн долларов украинской армии? Специалист CNN сказал правду

Леонардо Ди Каприо не жертвовал ВСУ 10 млн долларов. / Фото: Getty Images, Минобороны Украины

Известные звезды Мила Кунис и Эштон Катчер , Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли и другие жертвуют большие суммы Украине, которая ведет войну со страной-агрессором уже 16-й день.

На днях в Сети и многих украинских СМИ появилась информация о том, что Леонардо Ди Каприо якобы перевел $10 млн на счет в украинском банке, открытом для пожертвований. Однако международные специалисты по проверке фактов стали предполагать, что это слухи.

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Впоследствии специалист, проверяющий факты, американского медиа CNN – Дэйл Дэниел заявил, что 47-летний актер не жертвовал средства для ВСУ. Новость о рекордной сумме оказалась фейком!

Хотя и Ди Каприо выражал финансовую поддержку организациям, оказывающим благотворительную помощь Украине, сообщает издание People , ссылаясь на источники, приближенные к актеру.

Между тем Лео неоднократно заявлял, что у него есть украинские корни. Его бабушка – Елена Смирнова жила в Одессе. Вскоре она с родителями эмигрировала в Германию после Октябрьской революции. Затем Смиронова вышла замуж за немца Вильгельма Инденбиркена и стала Хеленой Инденбиркен. В 1943 году Хелен родила дочь Имерлин (маму будущей звезды) в бомбоубежище во время авианалета. В 1955 году супруги Инденбиркен эмигрировали в США. Вероятно, сам Лео знает все ужасы войны от бабушки и мамы.

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Напомним, к поддержке Украины во время российской агрессии присоединилась и российская супермодель Ирина Шейк , которая живет и работает в США Также Энн Хэтэуэй сделала пожертвования в поддержку украинцев.

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