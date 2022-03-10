Леся Никитюк открыла Координационный центр приема переселенцев в Хмельницком: Все работают как единый организм

Леся Никитюк всячески помогает пострадавшим украинцам / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Идет 15-й день войны, подло начатой Россией против мирного украинского народа. Мы по-прежнему стойко отражаем атаки оккупантов, безумно гордимся нашими военными и продолжаем каждый на местах делать свой вклад в грядущую большую победу над рашистами.

Свою лепту вносит и Леся Никитюк, популярная телеведущая и любимица публики. С первого дня войны она помогает переселенцам, а на днях открыла в Хмельницком Координационный центр для тех, кому нужно временное убежище.

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скриншот из инстаграм Леси Никитюк

Я направляю все свои силы на помощь нашим людям, военным, переселенцам, которые сейчас переезжают из одной точки в другую, – говорит Леся Никитюк. – Мы обустраиваем места, чтобы им было, где комфортно отдохнуть с дороги, чтобы было, где принять поесть душ. Все сейчас работают как единый организм!

Один из центров открылся в родном городе ведущей Нового канала – Хмельницком:

В Хмельницком открылся наш небольшой, но очень уютный центр приема переселенцев. Если вам нужно место для ночлега на 1-2 дня. Добро пожаловать! Обращайтесь сюда: 068 537 62 43 Оксана.

Кроме того, ведущая ведет активную борьбу на информационном фронте. Ежедневно Леся Никитюк показывает в своих постах и сторис реалии того, что сейчас происходит в разных городах Украины. 14% подписчиков ведущей – из РФ, и на своей странице в Instagram Леся Никитюк рассказывает им жестокую правду, сталкиваясь в ответ с тонной хейта и ненависти в комментариях от тех, кто не готов открывать глаза.

скриншот из инстаграм Леси Никитюк

Также вместе с ведущими "Орла и Решки" разных сезонов Леся Никитюк записала обращение к мировым организациям с требованием закрыть небо над Украиной.

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