Леся Никитюк пригласила Сергея Лазарева в Киев искать "нацистов" после его "переосмысления" войны

Леся Никитюк обратилась к путинисту Сергею Лазареву / Фото: instagram.com/lazarevsergey, Pinterest, instagram.com/lesia_nikituk

Очевидно, Сергей Лазарев таки продался Кремлю ради карьеры. Ведь еще в начале полномасштабной войны он озвучил свою антивоенную позицию, а вскоре – забрал свои слова назад и внезапно заговорил о "любви к россии" и даже решил выступать на Z-концерте.

На днях певец опубликовал пост в Instagram, где назвал украинцев "нацистами" и заявил, что "ВСУ бьют по живому – школам, больницам и жилым домам". Создается впечатление, что тексты Лазареву пишут кремлевские пропагандисты.

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Артист написал о том, что якобы общается с беженкой Настей и волонтерами из "Л/ДНР".

Волонтеры на Донбассе рассказывают, что ВСУ бьют по живому – школам, больницам и жилым домам... Слышишь эти рассказы и начинаешь мыслить, чувствовать иначе. И начинаешь думать: когда уже мир наконец-то увидит и услышит то, что происходило и происходит вот уже много лет на Донбассе? Я переоценил, переосмыслил многое. Беру на попечение еще троих девочек – жертв нацистских обстрелов, – выдал артист-путинист.

Скриншот Instagram

Телеведущая Леся Никитюк, которая помогает переселенцам в Украине, не могла пройти мимо поста одиозного артиста. Она отметила, что у нее в окружении сейчас находятся несколько сотен беженцев из Донецкой области. И все они говорят совсем другое.

Сергей, а вот у меня людей 600 беженцев из Донецкой области говорят другое говорят! Может, встретимся обсудим? Приезжай в Киев, будем вместе нацистов искать! И есть фото Насти? И контакты этого фонда с Донбасса? – обратилась Никитюк к Лазареву.

Вскоре Леся поделилась скрином переписки с жительницей Донецкой области, которая шокирована, как Лазарев бессовестно лжет.

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Я не могу этого читать. Как так можно. Я из Мариуполя, и это ужас. Россия убила мой город, мою жизнь. Как он так может писать? – высказалась одна из подписчиц телезвезды.

Скриншот Instagram

Напомним, ранее Леся Никитюк в дуэте со Степаном Гигой спели о заветном сне каждого украинца.