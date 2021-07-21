Леся Никитюк снялась в роскошных платьях и превратилась в голливудскую диву: фото

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Телеведущая Леся Никитюк, которая ранее эффектно влезла в красный латексный костюм как Ким Кардашьян, восхитила поклонников кадрами новой фотосессии. В Instagram Леся показала снимки, на которых позировала в трех разных платьях и попросила поклонников выбрать одно. Сделать это фанатам оказалось непросто.
Леся хоть и любит позировать в эффектных нарядах и экспериментировать с образами, она также часто показывает свою повседневную жизнь и саму себя без макияжа. Акцент на естественности и демонстрации натуральной красоты превратилось в глобальный тренд, который поддержали и украинки, которые позировали на изумительных снимках без макияжа.
На одном из снимков Леся Никитюк позировала в том самом латексном наряде, который недавно показывала у себя в Stories. Волосы телеведущей были заплетены в идеальную гульку.
Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Другой образ выглядел наоборот не дерзким, а кукольным и милым. Леся Никитюк надела розовое мини-платье, вновь продемонстрировав длинные стройные ноги.
Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Коллеги Леси Никитюк, Даша Астафьева, Екатерина Кухар и Наталья Денисенко были в восторге от фотосессии. Поклонники тоже были в восторге и не смогли выбрать одно лучшее фото.
- "Все!"
- "Лесь, ты?"
- "Ого, Леся, что это за невероятная фотосессия. Тупо Голливуд, бомба ракета!"
- "Все великолепно"
Смотрите, как Леся Никитюк общалась с самим Джаредом Лето:
Ранее Леся Никитюк в соблазнительном мини-платье с корсетом устроила фотосессию возле ларька.