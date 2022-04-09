Лежит на сердце тяжкий груз, но не из-за Украины: Лолита поет блатные песни в РФ, пока на Родине война

Певица в очередной раз влипла в историю / Фото: 7 дней

Для миллионов украинцев Лолита Милявская стала символом предательства и продажности в самый черный момент современной украинской истории. Звезда с украинскими корнями преспокойно живет в Москве, анонсирует концерты, пока РФ – главная в мире сейчас страна-агрессор, бомбит украинские города и уничтожает все на своем пути. Но Лолите все ни по чем.

Теперь "артистка" не стесняется петь блатные песни. И в Instagram даже хвастается исполнением песни "Владимирский централ" Михаила Круга.

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Это еще один намек, что 90-е возвращаются в Россию: время дефицитов и тотальной нищеты. Интересно, на что еще пойдет певица, чтобы ублажить российских властей?!

Лолита Милявская

Напомним, ранее Лолита придумала бизнес, чтобы спасаться от нищеты в РФ.

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