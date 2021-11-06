Лидер Бумбокс Андрей Хлывнюк разводится спустя 11 лет брака. Что известно о его супруге

Что известно о разводе Андрея Хлывнюка / Фото: instagram.com/andriihorolski, instagram.com/hanna_kopylova

На 5 ноября в Шевченковском суде Киева было запланировано заседание по разводу Андрея Хлывнюка и Анны Копыловой, но никто из них на заседание не прибыл. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Инициатором развода, по информации СМИ, была Анна. Что же послужило причиной расторжения брака – остается загадкой.

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Что известно о супруге Андрея Хлывнюка

Лидер "Бумбокс" Андрей Хлывнюк и режиссер и арт-директор Анна Копылова прожили в браке 11 лет. У них есть двое общих детей – сын Иван и дочь Саша.

Андрей Хлывнюк с дочкой / Фото: instagram.com/hanna_kopylova

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Анна Копылова с сыном / Фото: instagram.com/hanna_kopylova

Анна – дочь бывшего главы НАК Нафтогаз Украины, Вадима Копылова. Она получила два образования – в Институте журналистики КНУ имени Тараса Шевченко и в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.

Анна Копылова снимала рекламу, а после перешла к клипам (Джамала – Крыла, Бумбокс – Колишня) и короткому метру.