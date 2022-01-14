Лия Ахеджакова в ужасе от темнокожей версии себя в американской "Иронии судьбы"

Лия Ахеджакова высказалась по поводу темнокожей актрисы которая исполнит аналогичную роль в американской адаптации "Иронии судьбы" / Фото: Коммерсант, Instagram

В американской версии легендарного фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" главную героиню Надю сыграет племянница Джулии Робертс – Эмма Робертс, ее партнера Женю Лукашина – актер Томас Манн.

Конечно же, у второстепенных персонажей тоже будут свои аналоги. Так, подругу Нади – Таню, роль которой в оригинале исполняла Лия Ахеджакова, в американском ремейке сыграет актриса с африканскими корнями – Фикиле Мктвала.

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Лия Ахеджакова уже успела отреагировать на это. Причем довольно резко. Известно, что актриса вообще не в восторге от того, что в США решили переснять легендарный фильм.

Ой, какой... ужас. Вы знаете... меня это совершенно... Меня про эту "Иронию судьбу" уже замучили. Ну, и ради бога, мы тоже снимаем их версии. Я бы круче сказала: наплевать на нее. Не до этого, вот право! Не до этого! – говорит Лия Меджидовна в комментарии "КП-Петербург".

Лия Ахеджакова в фильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" / Фото: kino-teatr.ru

Что известно о ремейке "Иронии судьбы"?

Режиссерское кресло американской адаптации "Иронии судьбы" занял российский кинорежиссер Марюс Вайсберг. Фильм планировали выпустить в канун нового года, однако съемки затянулись.

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Сценаристом киноленты выступила Тиффани Полсен, которая работала над известными картинами с Эммой Робертс "Пара на праздник" и "Нэнси Дрю".

Главные роли в киноленте исполняют Эмма Робертс и Томас Манн.

Эмма Робертс и Томас Манн / Фото: instagram.com/emmaroberts/, kino-teatr.ua

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Ранее мы писали о ремейке еще одного культового новогоднего фильма – "Один дома".