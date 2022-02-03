Лобода заметает следы: российские СМИ удалили новость о романе певицы с женатым миллиардером

Лобода просит СМИ удалить публикации о ней и ее предполагаемом любовнике-миллиардере / Фото: instagram.com/lobodaofficial, скриншот, epravda.com.ua

Материал "Комсомольской правды" вызвал резонанс в Сети, ведь в нем утверждалось, что у Артура Гранца есть жена и дети, которые проживают в Израиле. При этом уточнялось, что с законной супругой Артур Гранц больше не живет, многолетний брак он заканчивать не планирует.

По всей видимости, Светлане не понравилась публикация, ведь спустя сутки материал про нее и Гранца исчез с сайта "Комсомольской правды".

Реклама

Скриншот: kp.ru

На сайте статья была опубликована с заголовком: "Лобода встречается с женатым украинским миллиардером".

Скриншот: kp.ru

В статье было указано, что информация о предполагаемом романе Лободы с миллиардером предоставил источник из окружения певицы.

Как писала "Комсомольская правда", Светлана была замечена в компании Артура Гранца на Кипре во время празднования 50-летия предпринимателя.

Реклама

Скриншот: kp.ru

Отметим, что Светлана Лобода старается не комментировать свою личную жизнь. Лишь недавно, в интервью Маше Ефросининой, артистка призналась, что состоит в отношений с мужчиной, который значительно старше ее. Также артистка сообщила, что они вместе живут в Европе.