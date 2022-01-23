Лорак, Дорн или Лобода? Кому нужно запретить выступать в Украине из-за гастролей в России

Известно, кому из украинских артистов нужно запретить давать концерты на родине из-за гастролей в РФ. / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/dorn_ivan

За новостями шоу-бизнеса следят 29% жителей городов Украины с населением 50к+ в возрасте 18-60 лет. Так вот, 68% всех опрошенных считают, что нужно запретить давать концерты в Украине из-за гастролей в России – Ани Лорак

В то же время на втором месте расположилась Светлана Лобода (65%), а на третьем – Таисия Повалий (61%). Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus .

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Также 50-40% украинцев считают, что нужно запретить выступать в Украине – MARUV, Ивану Дорну, Максу Барских и ALEKSEEV.

41,5% всех опрошенных считают, что нужно запрещать давать концерты в Украине гастролирующим в России украинским исполнителям. А вот 42,4% другого мнения.

Исследование было проведено исследовательской компанией Gradus Research в партнерстве с телеканалом "Украина" методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении.

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Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона. Период проведения поля: 19 января 2022 с 15:25 до 20 января 2022 до 08:30. Размер подборки: 1000 респондентов.

Для справки:

Gradus – система быстрых социологических онлайн опросов на базе выборки панельного типа с помощью мобильного приложения Gradus. Выборка отражает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.

Метод сбора информации: опрос, самостоятельное заполнение на смартфонах среди участников онлайн-панели Gradus.

Целевая группа исследования: мужчины и женщины от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением 50 тыс. жителей и старше.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus .

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Приложение для владельцев iPhone .

Программа для пользователей Android .

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