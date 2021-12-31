Лучшие тосты на 2022 год. Мы собрали поздравления от украинских знаменитостей

Новогодние тосты от звезд / Фото: пресс-служба

Звезды украинского шоу-бизнеса уже успели поделиться с нами своими заветными новогодними желаниями в эксклюзивном интервью, а теперь знаменитости хотят передать свои пожелания поклонникам.

Jerry Heil

Самая неординарная молодая исполнительница украинской сцены Jerry Heil точно знает, что о чем не стоит забывать в 2022 году.

Реклама

Я здесь подумала, что в этом году все пьют не игристое, а тигристое. Поэтому будем милыми кицями, но уважаем себя, потому что такие котики, как мы с вами, – исчезающий вид, – обратилась ко всем фанатам Яна Шамаева.

Jerry Heil желает оставаться котиками в будущем году

Анатолий Анатолич

Ведущий телеканала "Украина" решил, что много говорить не стоит, ведь все мы и так ждем чудес и желаем другу другу счастья и здоровья.

Давайте поднимем бокалы за наступающий 2022 год. Это сейчас мой любимый тост, – говорит ведущий "Ранок з Україною" .

Анатолий Анатолич поздравляет с Новым годом / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Реклама

Геннадий Витер

А вот Геннадий Витер любит повторять в новогоднюю ночь один и тот же тост, который для шоумена стал своеобразной аффирмацией.

Слепил как-то дед Мороз себе помощника-снеговика и остался у него небольшой снежок. "Что тебе еще слепить, друг мой? – спросил дед Мороз. Снеговик подумал: руки есть, ноги есть, голова есть, даже нос из морковки и тот есть. Тогда он сказал: "А слепи мне счастье!". Но дед Мороз, повидавший многое на своем веку, знал, что у каждого – свое счастье и сказал: "На тебе снег, слепи сам свое счастье". Так пусть в наступающем году у нас появятся возможности слепить свое счастье таким, каким каждый из нас его представляет даже, если оно будет разрывать все шаблоны! С новым годом! – поздравляет артист.

Геннадий Витер любит повторять один тост из года в год

Дива Монро

Телеведущая и шоувумен любит коротко и ясно излагать свои мысли, поэтому и любимый тост Монро – емкий, но главное – с очень важным посылом!

Реклама

Желаю в Новом году продолжать жить свою жизнь. Вкусно, весело и честно, – желает всем нашим читателям Монритта.

Монро желает провести год весело / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ольга Сторожук

Актриса признается, что во время тоста всегда загадывает желание на будущий год. Свои мечты до момента их исполнения звезда сериала "Суперкопы" оставляет в секрете.

Когда я поднимаю бокал в новогоднюю ночь, я всегда загадываю одно и то же заветное желание, жду, когда исполнится. Оно очень личное, поэтому в тост не выливается. А ещё я всегда прошу здоровья близким и любимым, мира и побольше чудес, – делится с нами Ольга.

Ольга Сторожук во время тоста загадывает желание

SHADU

Певица привыкла получать от жизни только положительные эмоции, именно этого она желает всем своим поклонникам в наступающем 2022 году.

Желаю жить здесь и сейчас: кайфуйте от каждой минуты, любите то, чем занимаетесь, а также будьте с тем(ой), кого по-настоящему любите! – желает исполнительница.

Певица желает получать удовольствие от жизни

JULIK

Шоумен поднимает бокал за исполнения всех мечт в будущем 2022 году и желает всем провести его максимально продуктивно и достичь всех целей.

Желаю вам, чтобы в Новом году все было так, как вы этого хотите, а не "ибо так нужно"! И пусть те желания и цели, которые будут под бой курантов кружиться в бокале, сбываются все до единого! – говорит своим поклонникам артист.

Ivan NAVI

Иван поздравил строчками из песен

Молодой исполнитель решил поздравить всех своих фанатов отсылками к собственным песням. И стоит отметить, получилось очень трогательно!

Чтобы в новом году мы оставались такие молодые, влюблялись, влипали только в лучшее, видели свою звезду и шли за ней. Даже в холодную ночь помнили о временном релаксе, ощущали химию между нами для создания чего-то нового, помнили как вместе с тобой провели лучшие моменты, а когда нет рядом кого важного – точно были уверены, что ангелы все знают. сказочно. Ну а если очень нужно, то брали и начинали все сначала. С Новым годом! – желает артист.

Анна Гресь

Актриса в наступающем году желает всем зрителям и читателям оставаться в форме. Нам кажется, что это отличное пожелание, особенно после череды праздничных застолий.

Желаю в Новом году не мучить себя, а получать удовольствие от правильного питания и занятий спортом, – поздравляет поклонников Анна.

Анна Гресь желает быть в форме в 2022 / Фото: пресс-служба

Вместе с тостами и поздравлениями не забудьте подарить подарки своим близким. Мы заранее позаботились и написали, какие подарки подойдут каждому знаку Зодиака.