Львов – новый Голливуд! В Украину приехал Иэн Маккеллен – Гендальф из Властелина колец (фото)

Актер Иэн Маккеллен приехал в Украину / Фото: imdb.com, facebook.com/permalink

Все больше западных звезд приезжают в Украину, несмотря на войну. Вчера во Львове встречали Анджелину Джоли, а сегодня стало известно о прибытии не менее известного актера – Иэна Маккеллена.

Селфи с Гендальфом из "Властелина колец" опубликовано в Facebook-профиле Irko Mai. В комментариях отметили, что снимок был сделан в районе улицы Вирменской.

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Пользователи соцсети также уверены, что приезд знаменитости в Украину – хороший знак:

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"Еее, наш человек! Если Гендальф с нами – победа не за горами"

"Гендальф очень кстати, тут и сомнений нет"

"О, Гендальф нам нужен!"

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Скриншот: Facebook-профиль Irko Mai

Скриншот: Facebook-профиль Irko Mai

Скриншот: Facebook-профиль Irko Mai

Ранее сообщалось, что Анджелине Джоли во Львове пришлось бежать в бомбоубежище.