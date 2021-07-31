Львовский бездомный – звезда мировой моды. Люксовый бренд украл идеи его уличных образов (видео)

Звучит невероятно, но бездомный Славик из Львова действительно вдохновил мировых дизайнеров, которые буквально скопировали его образы

Бренд Vetements скопировал образы бездомного из Львова / Фото: facebook.com/SlaviksFashion

Модный бренд Vetements, сооснователем которого является Демна Гвасалия, сплагиатил образы бездомного жителя Львова. В новой мужской коллекции новой марки бренда VTMNTS 2022 некоторые модель полностью повторяют образы бездомного Славика из Львова. Мужчина прославился, когда его начал снимать на улицах города талантливый фотограф Юрий Дячишин.

Удивительную историю львовского модного гуру фотограф рассказал журналистке Оксане Лабойко в новом выпуске новостей "Сегодня" на телеканале "Украина".

Что известно о самом модном бездомном Украины?

Фотограф Юрий Дячишин познакомился с 55-летним бездомным Славиком еще в 2011 году. Фотограф подошел к мужчине и сказал, что хочет его фотографировать. Славик очень обрадовался, ведь для него его наряды были не просто одеждой, а своего родм перформансом.

Это были случайные встречи. На протяжении двух лет я его встречал... боле 108 луков было сделано, – рассказал Юрий Дячишин.

Так у фотографа родился проект "СлавикФешн" (Slavik’s Fashion), который был посвящен не моде, а силе быть таким, каким хочет человек. Фотографии стали вирусными в Сети и о стильном бездомном из Львова написали издания по всему миру, включая The Telegraph, Mirror и другие.

Чаще всего Славика можно было встретить на площади Рынок. Эпатажный бездомный никогда не повторял своих образов. Где брал столько одежды – никому не рассказывал.

Бренд Vetements скопировал образы бездомного?

Его наряды и до сих пор вдохновляют художников на новые коллекции одежды. Вот, например, модели мужской коллекции две тысячи двадцать второго года известного мирового бренда. Юрий Дячишин уверен, что некоторые образы наряды Славика будто скопированы.

Коллекция VTMNTS 2022 и образ бездомного Славика / Фото: facebook.com/SlaviksFashion

Такой стиль называется норм-корн (повседневные, простые и свободные наряды). Вполне вероятно, что бренд вдохновлялся образами Славика и вот, почему.

Вот этот бездомный парень, который жил во Львове, он просто донашивал те люксовые вещи, которые выбрасывались богатыми людьми. Таким вот образом появилася новая стилистика комбинации люкса и треша, – сказал столичный дизайнер Серж Смолин.

Коллекция VTMNTS 2022, бездомный Славик / Фото: facebook.com/SlaviksFashion

Бренд, который заимствовал стиль Славика, ранее приглашал на модные показы в Париж. Создатель бренда Демна Гвасалия еще в 2016 году признавался в комментарии для модного глянца, что вдохновением для его коллекции действительно послужили образы львовского бездомного.

Бренд Vetements вдохновился образами украинского бездомного из Львова / Фото: facebook.com/SlaviksFashion

Только вот в этот раз Славик нигде не был упомянут.

Новая коллекция VTMNTS 2022 основана на образах бездомного Славика / Фото: facebook.com/SlaviksFashion

А вот американская продакшн-студия Visionaire и вовсе обратилась к фотографу Юрию Дячишину, чтобы снять о Славике документальный фильм.

Люксовый бренд скопировал образы львовского бездомного Славика / Фото: facebook.com/SlaviksFashion

Где сейчас львовский бездомный Славик?

Несмотря на растущую популярность, своего триумфа Славик не дождался. В 2013 году звезда уличной моды внезапно исчез и с тех пор о нем ничего не слышно.

После него осталось настоящее наследие: во Львове продаются стикеры и листовки с его стильными образами, плакаты и другая сувенирная продукция.

Наклейки со Славиком есть и на улицах других европейских городов.

Наклейка Slavik’s Fashion в городе Дубровник, Хорватия / Фото: instagram.com/slaviksfashion

На двух домах в центре Львова есть инсталляции с его фото. Здесь гиды любят останавливаться во время экскурсий, чтобы поведать туристам удивительные истории о звезде мировой моды – бездомном Славике.

Подробнее – смотрите в ролике:

Напомним, что недавно прошел Каннский кинофестиваль. По традиции, наряды звезд на красной дорожке стали предметом вдохновения для стилистов и просто тех, кто любит моду.