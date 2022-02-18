Сожаления и желание нажиться: как любимые мужчины Анастасии Заворотнюк комментировали ее болезнь

Семья актрисы по-прежнему не говорит о ее здоровье / Фото: открытые источники

Напомним, последние несколько лет в Сети ходят слухи о том, что актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна: у нее рак мозга, хотя по-прежнему официальный диагноз родные не называют. Сначала утверждалось, что актриса проходит лечение за границей, но затем стало понятно, что ею занимаются российские врачи. По крупицам из СМИ мы собрали информацию о том, что о Заворотнюк в этом контексте отзывались ее мужчины.

Сергей Жигунов

Бывший возлюбленный звезды сериала "Моя прекрасная няня" касательно здоровья Анастасии Заворотнюк, в комментарии информационному агентству "Кокшетау Азия", соболезнуя ситуации, как-то рассказывал следующее:

Реклама

Актеры Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк / Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

Думаю, врачи неправильно поступили, сказав ей правду о том, сколько ей осталось, это как приговор. Он надломит любого человека, а тем более женщину. Психологически это надломило Анастасию, вот и приняла она решение о выписке. Более того, она в больнице лежала под вымышленным именем, в ее карте стояла другая дата рождения, так как пресса просто не давала покоя... Это было сделано для того, чтобы сохранить врачебную тайну, но немного не получилось. Нашлись те, кто узнал, и начали рассказывать разные байки. Вот вам и еще одна причина того, почему Анастасия покинула клинику. Ей просто не дали нормально лечиться,

– сказал Жигунов.

Также актер отметил, что врачи не бросили лечение Заворотнюк. Якобы это было решение Анастасии. Правда, спустя время комментарий артиста на сайте был удален.

Реклама

Дмитрий Стрюков

Ранее отец двоих детей Анастасии Заворотнюк – бизнесмен Дмитрий Стрюков – не очень лестно отзывался о бывшей, ведь она не раз обвиняла его в тирании и насилии. Но прошлое осталось в прошлом и экс-паре удалось наладить отношения, дети виделись с отцом. Когда стало известно о болезни актрисы, он не стал комментировать ситуацию.

Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Стрюков / Фото: открытые источники

Олаф Шварцкопф

А вот первый муж звезды – немец Олаф Шварцкопф, по слухам, начал активно зарабатывать в связи с новостями о болезни Заворотнюк. Многие телеканалы и передачи начали приглашать мужчину комментировать жизнь Насти, и он, если верить слухам, за солидные гонорары стал раздавать интервью об актрисе.

Реклама

К примеру, в программе "Звезды сошлись" он уверял, что Анастасия Заворотнюк до сих пор в его сердце. Также мужчина хотел бы поддержать ее, но не имеет с ней связи. Шварцкопф также просил прощения за то, что не стал для нее тем самым, надежным плечом, которого она искала в своем избраннике. Также он признавался, что следил за ее успехами и сейчас желает ей скорейшего выздоровления.

Анастасия Заворотнюк и Олаф Шварцкопф / скриншот видео

Петр Чернышев

Третий муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев продолжает отказываться от комментариев на тему здоровья супруги. О том, как обстоят дела, говорят фото фигуриста. Многие отмечают изнеможденный вид Петра, в такой непростой ситуации он остался единственным кормильцем.

Петр Чернышев – справа

Его бывшая супруга Наталья Анненко в комментарии "КП.ру" как-то признавалась, что Петр Чернышев не оставит новую жену в беде.

Уверена, он очень хороший муж. И если и правда его супруга сейчас нездорова, то он сделает все возможное, чтобы ее поддержать. Я хорошо знаю Петю, он не из тех, кто может оставить в трудную минуту. Уверена, что он будет рядом с женой и станет ей настоящим плечом и поддержкой. Тем более если Настя больна, то муж ее не оставит. Я не знаю достоверно, что случилось с его женой. Я ее вообще не знаю. Если Петр Чернышев – это мировое имя, его знают во всем мире фигурного катания, то Заворотнюк – это ваша актриса. Но в любом случае очень жаль, если она действительно больна.

семья Анастасии Заворотнюк / Инстаграм

Мы продолжаем следить за ситуацией.

Также смотрите видео проб Анастасии Заворотнюк на роль няни Вики.