Любовь Успенская назвала Моргенштерна "г*вном" и "запретным плодом", которое нужно убирать

Любовь Успенская сказала, что запретило бы творчество Моргенштерна, если бы могла / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official, instagram.com/morgen_shtern

Наверное, Любовь Успенская завидует современным исполнителям, которые подвигают опытных артистов, таких как она, на второстепенное место в мире. Поэтому она решила "проехаться" по Алишеру Моргенштерну, который разводится с женой через семь месяцев после свадьбы.

Звезда шансона объясняет, что ныне дети подражают своим кумирам во всем и это не всегда хорошо. Так, Успенская считает, что Моргенштерн, которого слушает молодежь, развращает своих юных слушателей и направляет их не в то жизненное русло.

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Очень много г*вна, которое влияет на умы нашей молодежи. К примеру, Моргенштерн. Дети слушаю эту музыку, видят пропаганду наркотиков и думают, что надо подражать!, – сказала Успенская в интервью на YouTube-канале "Новое радио".

Артистка уверяет, что творчество рэпера нужно вообще запретить, потому что в его песнях пропагандируются запрещенные вещества.

Если бы мне дали возможность перекрыть подобное, я бы это сделала! Для меня это не музыка, а запретный плод, который нужно убирать, – заявила певица.

Кроме того, Успенская высказалась об изменах Алишера жене Диларе, о которых он сам откровенно говорил.

Это извращение уже. У них принципы и ценности растеряны. У них нет традиций. Я считаю, что это антиморально. Это ведет общество не в ту сторону, – говорит артистка.

По ее мнению, Моргенштерн пытается выделиться неординарным поведением, говоря на публику об изменах. Успенская считает, что у каждого есть свои скелеты в шкафу, но это не повод для афиширования.

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Напомним, что ранее в Сети появилась информация, якобы Моргенштерн хочет получить израильское гражданство.