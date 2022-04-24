Любовница Путина Кабаева вышла в свет в платье за 47 тысяч грн и с георгиевской лентой (фото)

Алина Кабаева открыла фестиваль художественной гимнастики в платье за 1440 евро / Фото: Коллаж: Сегодня

Предполагаемая любовница Путина – Алина Кабаева – которая за несколько лет изменилась до неузнаваемости, открыла в Москве благотворительный фестиваль художественной гимнастики со скромным названием "Алина".

Тема спортивного мероприятия посвящена войне, вернее победе в великой отечественной, что за годы стало настоящим культом у россиян. Именно поэтому юные гимнастки одеты в костюмы а-ля советский солдат, а Кабаева нацепила на себя георгиевскую ленту.

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Алина Кабаева с гимнастками на открытии фестиваля / Фото: Скриншот из видео

Зато розовое платье на Алине вовсе не российского производства – это наряд из новой коллекции Alessandra Rich за 1,440 евро (47,171 гривень). Как-то уж не очень патриотично!

Алина Кабаева в платье Alessandra Rich / Фото: Скриншот из видео

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Скриншот: alessandrarich.com

Выступая с речью на фоне рашистского символа "Z" из той же георгиевской ленты, Кабаева высказалась о "великой победе" и "подвигах многонационального народа", а после принялась убеждать публику, что санкции российскому спорту только на пользу.