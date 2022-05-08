Мадонна напрашивается в гости к Папе Римскому: я хорошая католичка

Мадонна готова отмолить грехи / Фото: Getty Images, instagram.com/madonna

63-летняя Мадонна, которая разошлась со своим молодым ухажером , напрямую обратилась к Папе Франциску Римскому с просьбой об исповеди.

Много лет назад звезду отлучили от церкви из-за безнравственного поведения. Но она хочет покаяться в своих грехах и получить второй шанс среди верующих.

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В Twitter Мадонна попросила Папу Римского из Ватикана пересмотреть отношение к ее "кощунственному поведению".

Я хорошая католичка. Клянусь! Прошло несколько десятилетий с момента моей последней исповеди. Можно ли встретиться, чтобы обсудить важные дела? Меня отлучали от церкви три раза. Это не кажется справедливым, – подчеркнула знаменитость.

Более того, Мадонна утверждает, что она даже не ругается матом и у нее есть возможность все исправить. Сам Папа Франциск пока не дал никакого ответа.

Отлучение Мадонны от церкви

Отметим, что Ватикан не раз критиковал поп-диву. Впервые артистка попала под раздачу в 1989 году из-за клипа Like a Prayer, где были кадры горящих крестов, а певица соблазняла темнокожего Иисуса. В результате видеоработа была запрещена на итальянском государственном ТВ.

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Впоследствии в 2006 году певица снова напомнила о себе. Она вышла на сцену в Риме в терновом венке и приковала себя к распятию. Такая выходка возмутила католическую церковь – номер певицы назвали кощунственным.

Но эту певицу не остановило и уже в 2008 году на очередном концерте в Риме она посвятила песню Like a Virgin (Как девственница) Папе Римскому.

Напомним, что недавно Филипп Киркоров попал в скандал из-за плясок на перевернутом кресте. Певцу пригрозили уголовным делом.