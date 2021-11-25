Мадонна разозлила фанатов обнаженной грудью: Бабушка отжигает

Мадонна похвасталась новой откровенной фотосессией. / Фото: instagram.com/madonna
63-летняя Мадонна, которая недавно воссоздала образ мертвой Мэрилин Монро, опубликовала пикантные снимки, на которых она позировала в сексуальных нарядах, да еще без бюстгальтера.
Знаменитость в очередной раз продемонстрировала свою подтянутую фигуру и пышную грудь, которая случайно выпала из нижнего белья.
"Горячий" образ Мадонна дополнила черными колготками в сеточку и туфлями на шпильке. Также артистка не забыла о ярком мейке и аксессуарах.
Ангел наблюдает за мной, – лаконично подписала певица провокационные кадры.
Мадонна позировала на кровати, при этом всячески сексуально изгибалась. Звезда стояла на четвереньках, кусала поручни кровати и даже залезала под нее – что только не делала, чтобы привлечь внимание публики.
Более того, на некоторых снимках знаменитость полностью обнажилась и прикрыла интимные места белым одеялом.
Поклонники исполнительницы остались в восторге от новых фото кумира и "засыпали" ее похвальными комментариями. Впрочем, были и те, кто считал фотосессию слишком пошлой:
- Живу, ради последней картинки)
- Что вы делаете?
- Дорогая, я думаю, ангел давно улетел.
- Бабушка отжигает.
- Перестань показывать свои ягодицы, мы видели много этого в книге о сексе, и тогда это было смело. Теперь это просто бесклассово.
- Я не понимаю, как ей позволено показывать свое дерьмо по всему Instagram, будто это PornHub.
Кстати, Мадонна не отстает от трендов и также делает бьюти-покупки. Какие именно – можете узнать здесь.
Отметим, что в последнее время фолловеры полагают, что внешность Мадонны сильно изменилась. Подозревают, что звезда все же прибегла к пластической операции и инъекциям красоты. Впрочем, сама артистка не комментирует подобные доводы и продолжает показывать себя с непристойной стороны.
Кратко о певице
Мадонна родилась в 1958 году в штате Мичиган. В 20 лет она переехала в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру в танцевальной труппе.
Сначала артистка была участницей рок-групп, а впоследствии начала строить сольную карьеру. У звезды уже есть 14 студийных альбомов.
Интересно, что Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннеса как коммерчески самую успешную исполнительницу в истории. За всю карьеру певицы было продано более 300 млн ее альбомов и синглов. Также семь раз она становилась победительницей премии "Грэмми".
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