Макаревич резко высказался о политике Кремля: Нас поставили на грань войны

Андрей Макаревич негативно высказался о власти России. / Фото: Instagram

Еще в январе Андрей Макаревич вместе с другими российскими звездами подписали петицию против агрессии Кремля. Теперь же он публично высказался о войне России против Украины и страданиях россиян из-за этой агрессии.

В Facebook Макаревич опубликовал смелое и громкое заявление. Певец написал, что граждан РФ "рассорили со всем цивилизованным миром, лишили законов и поставили на грань войны".

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Артист также и выразил озабоченность из-за отсутствия свободных выборов и отношения власти к людям, которые ее не поддерживают.

Скриншот Facebook

И вот что я не могу понять – как мы все это терпим? Нас поссорили со всем цивилизованным миром, нас поставили на грань войны , от нашего имени этому миру хамят, нам лгут, водят за нос, от законов не осталось даже видимости – зачем?, – эмоционально заявил музыкант.

Андрей Макаревич отец троих детей. / Фото: mashinavremeniofficial

Макаревич подчеркнул, что продолжает оставаться гражданином России. Однако терпеть московскую политику ему удается "с колоссальным трудом".

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Я знаю, что мне сейчас прилетит: а сам? Не нравится – чемодан-вокзал-Израиль! И сам терплю. С колоссальным трудом, – добавил артист.

Также Андрей Макаревич вспомнил и об оппозиционере Алексее Навальном, который сейчас находится в российской колонии.

Человека сейчас можно судить прямо в колонии, чтобы два раза не вставать, любой, кто заикнулся о свободных выборах – уже террорист, а править нами, видимо, собираются вечно – нормально, терпимо. Нравится? – написал певец.

Фолловеры поддержали артиста и отметили, что стремятся изменить такое положение.

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